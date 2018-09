Protesten in Oeganda na tegenhouden popster Bobi Wine

Robert Kyagulanyi, beter bekend als Bobi Wine. Ⓒ AFP

KAMPALA - In Oeganda zijn vrijdag protesten uitgebroken nadat parlementariër en popster Bobi Wine was tegengehouden op het vliegveld. Wine, wiens echte naam Robert Kyagulanyi luidt, en een ander oppositielid wilden zich in het buitenland medisch laten behandelen. Ze zouden gemarteld zijn toen ze in detentie zaten.