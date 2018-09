Mysterie geboeide vrouw aan de deur opgelost

Het 32-jarige slachtoffer is levend teruggevonden, maar haar vriend blijkt dood.

Afgelopen week gaf de politie de beelden van een deurbelcamera vrij met de oproep wie de vrouw herkende. Op beeld is te zien dat een vrouw die in paniek aanbelt bij iemand, kennelijk om hulp zoekt. Dan stopt een auto achter haar, er rent een man uit die haar vervolgens wegsleurt.

Nadat de politie de beelden verspreidde, meldde zich de ex van de man.

De vrouw zei dat ze recent meerdere app’jes had gekregen van de 49-jarige Dennis Ray Collins. Hij zou zelfmoord willen plegen.

Collins bleek dood in het huis te liggen. En via de gegevens van zijn telefoon werd de mysterieuze en nog steeds doodsbange vrouw opgespoord. Zij vertelde dat ze inderdaad kettingen om had, en dat die gebruikt waren bij een uit de hand gelopen seksspel. De vrouw was door Collins aangevallen en het huis uit gevlucht.

Dennis Ray liet een afscheidsbrief in zijn huis achter. Hij pleegde zelfmoord omdat hij wilde ontsnappen aan een proces wegens ontvoering en mishandeling.

In 2009 bleek Collins al eerder veroordeeld voor een aanval en kreeg vijf jaar voorwaardelijk.

De politie werd na het vrijgeven van de video overspoeld met honderden reacties van mensen die vermisten dachten te herkennen.