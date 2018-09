Brand bovenin antennemast Breda tijdens sloop

Ⓒ ERALD VAN DER AA

BREDA - UPDATE - Tijdens de ontmanteling van een antennemast van 70 meter hoog in Breda heeft vrijdagmiddag korte tijd brand gewoed. Het vuur was bovenin de mast. Een persoon die nog in de mast zat, kwam niet in gevaar. De brandweer brengt hem met een kraan in veiligheid.