Paniek op Amsterdam CS: ’Ik vreesde voor mijn leven’

„Ik vreesde voor mijn leven”, vertelt Laia Oliver, manager van de Salsashop op Amsterdam Centraal. Ze hoorde twee schoten. Klanten doken onder de tafels en passagiers renden in paniek het stationsgebouw uit, vertelt Laia. „Ik dacht direct aan een aanslag en was heel bang”, vertelt ze. „Toen ik een tweede schot hoorde, werd ik helemaal gek.” Het personeel van de Salsashop vluchtte het toilet in. Een klant liet in paniek bagage achter en vluchtte het restaurant uit.

Een man die in zijn hand zou zijn gestoken, rende de bloemenwinkel van Richard Snelders binnen, vertelt hij. „Toen hoorden we een paar schoten, twee of drie. Het was meteen paniek”, vertelt Richard, die zelf de achteruitgang neemt. Niet lang daarna zag Snelders ter hoogte van de Hemavestiging in de hal een gewonde man op de grond liggen.

„Heel veel mensen renden de hal uit. Die was meteen leeg. Bizar om te zien. Ik loop hier al dertig jaar rond, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Een terreuraanslag is het eerste waar je denkt. Maar dat is het denk ik niet.”

