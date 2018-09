Baby neushoorntje waakt over moeder die vermoord werd voor hoorn

De witte neushoorn baby, genaamd Arthur, werd naast zijn dode moeder aangetroffen. Hij had een pijl van een jager in zijn ribben en ernstige verwondingen aan zijn rug en voeten.

Dapper

Arthur werd ondergebracht in een weeshuis voor wilde neushoorns. Hij is ’Arthur the brave’(dappere Arthur) genoemd, omdat hij zo loyaal bleef aan zijn overleden moeder. Het beestje is waarschijnlijk zo gewond geraakt omdat hij zijn moeder probeerde te redden van de stropers. Zo meldt Daily Mail.

De witte neushoorn-baby, genaamd Arthur, werd naast zijn dode moeder aangetroffen. Ⓒ CARE FOR WILD AFRICA / SWNS.com

Arthur snakt naar de liefde van zijn moeder. Iedere dag slaakt hij noodkreten, in de hoop dat zijn moeder tevoorschijn komt. „Het is hartverscheurend. Een baby zou zich nooit zo moeten hoeven voelen”, aldus eens van zijn verzorgers.

Prins Harry

De Engelse Prins Harry is ambassadeur van de organisatie waar Arthur nu door wordt verzorgd. Medewerkers van een Engelse dierentuin hebben de jonge witte neushoorn ’geadopteerd’ en vergoeden de kosten van Arthur’s revalidatie.