Opnieuw tonnen coke tussen de bananen voor Oosterhout

Dat heeft de landelijke eenheid van de politie bevestigd aan De Telegraaf. Later brengt de politie meer informatie over de vangst naar buiten. Eerder deze week deed de recherche ook al een inval in een bedrijf in Oosterhout. Bij Van Wanrooij Transport werden drie mensen waaronder de directeur opgepakt toen ze de container waar 3500 kilo coke in zat, inspecteerden. De verdachten zitten nog vast.

De nieuwe partij van 4000 werd in de Antwerpse haven heimelijk uit de container gehaald, waarna de bak gecontroleerd werd doorgelaten. Gisteravond deed een arrestatieteam een inval in Oosterhout bij het bedrijf waar de container werd gelost. De politie sluit een verband tussen beide zendingen niet uit.

De vangsten zijn enorm. Ter vergelijking: in Rotterdam werd in 2017 in totaal ruim 5000 kilo gepakt in een heel jaar. Nu ging het om 7500 kilo binnen een paar dagen.

Ⓒ Politie