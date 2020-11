FvD-penningmeester in de bres voor Thierry Baudet: ’Hij is geen fascist’

„Thierry deed een paar provocerende uitspraken, zoals we hem allen wel kennen. Maar ik ken hem langer en durf met de hand op het hart te beweren dat hij geen fascist, homofoob of nazisympathisant is.”

„Dan zou ik, met Joodse roots, namelijk allang weggelopen zijn”, schrijft Ephraïm in een verklaring, die Baudet via Twitter verspreidt. De gewezen FvD-leider spreekt van ’karaktermoord vanochtend in De Telegraaf’. De politicus verwijst daarmee naar een brandbrief van Nicki Pouw-Verweij, senator en nummer 3 op de lijst, aan het partijbestuur, die in handen kwam van deze krant. Pouw beschuldigt Baudet daarin van antisemitische en racistische uitlatingen.

Volgens Ephraïm was Baudet ’battle fatigue’ toen hij de uitspraken deed. „Ik zag geen onmens, ik zag een mens. (...) Niemand heeft dezelfde avond excuses van Thierry Baudet gevraagd, niemand heeft geëist dat hij welke woorden dan ook zou terugnemen. Niemand heeft gevraagd of hij weg zou gaan.”

De penningmeester stelt dat Baudet ’ten onrechte in een kwaad daglicht’ is gezet. „Dit is zeer afkeurenswaardig.”