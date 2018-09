Slachtoffers Amsterdam CS zwaargewond

Na het steken liep de dader weg met het mes in zijn hand. Agenten hebben hem neergeschoten. Hij is afgevoerd naar een ziekenhuis en aangehouden. Het motief is nog niet bekend.

Rugzak

De politie heeft vlak na het neerschieten van de verdachte van een steekpartij op Amsterdam CS de rugzak onderzocht die deze man bij zich had. Volgens een woordvoerder van de politie is uit dat onderzoek gebleken dat de verdachte geen verdachte spullen in de tas had zitten.

Het onderzoek naar de rugzak was voor de politie reden een aanzienlijk deel van het station af te zetten.

Gevraagd naar de toedracht, stelt de woordvoerder dat de politie vooralsnog alle scenario’s openhoudt in afwachting van verder onderzoek. Ook een mogelijk terroristisch motief wordt bij dat onderzoek betrokken.

Volgens de woordvoerder liep de man in de westbuis van het CS. „Er is op enig moment tumult ontstaan. Daarbij heeft deze man twee mensen gestoken. Vervolgens liep hij weg, met het mes in zijn hand. De politiemensen hebben hem daarop neergeschoten.”

De rijksrecherche onderzoekt, zoals gebruikelijk, het schieten door de politie.

Ontruiming

Volgens omstanders moesten alle reizigers het station verlaten. Op beelden is te zien hoe mensen massaal het station verlaten. Een Twitteraar laat weten dat er ’verlaat zsm het station’ stond te lezen op de uitcheck-poortjes. Ook liet de NS aan reizigers weten dat het station ontruimd was. Toch laat de politie weten dat er geen sprake is van een ontruiming. De centrale tunnel werd afgesloten.

