Rutte: begrip voor besluit PVV-leider

„Geert Wilders heeft een afweging gemaakt, daar neem ik kennis van. Wij hebben nergens op aangedrongen.” Rutte wilde niet ingaan op de verklaring van Wilders. Die ziet af van de wedstrijd vanwege een reeks dreigementen aan zijn adres.

Volgens Rutte is in de contacten met de islamitische wereld - „waar de heftige reacties dreigden te ontstaan” - duidelijk gemaakt dat dreigen met geweld en het inperken van de vrijheid van meningsuiting „onacceptabel” is. Tegelijkertijd is aan de landen helder gemaakt dat het hier niet om een regeringsinitiatief gaat.

Wilders laat de wedstrijd, die gepland stond voor november, niet doorgaan „om het risico op slachtoffers van islamitisch geweld te vermijden.” Deze week werd nog een man opgepakt die een aanslag wilde plegen op Wilders of de Tweede Kamer vanwege de cartoonwedstrijd.