Kabinet onbeslist over zomertijd

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wist tot voor kort ook nog niet dat zij de verantwoordelijke bewindspersoon is als het om dit vraagstuk gaat. „Nederland heeft nog geen officieel standpunt hierover”, zegt zij dan ook.

Het belet minister Wiebes (Economische Zaken) niet om een persoonlijke mening te hebben over de zomer- en wintertijd. „Ik heb een gruwelijke hekel aan het gedoe met het verzetten van de klok. Ik vind dat zo middeleeuws.”

Bekijk ook: Nederlanders tegen klokverzetten in enquête

Premier Rutte las het voornemen van de Europese Commissie op Teletekst. Op de vraag of Nederland deze plannen nog kan tegenhouden, bijvoorbeeld met een veto in Brussel, zei hij dan ook lachend: „Dat vermeldde Teletekst niet.”

„Ik heb er nooit zo heel veel last van, maar ik weet wel dat er discussies zijn over het effect op mensen en dieren van de klok verzetten”, zegt minister Schouten die over Landbouw gaat. Zij lijkt niet geneigd om iets te veranderen: „Volgens mij gaan we er al heel veel jaren praktisch mee om.”