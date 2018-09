’Doodziek van betutteling overheid’

Dat natuurlijk bovenop de BTW-verhoging die er al aankomt. De hoop is dat we deze zaken eenvoudigweg niet meer kunnen betalen en daardoor minder ziek zullen worden. Dat we allemaal op enig moment toch een keer overlijden en dat de eventuele lagere ziektekosten worden gecompenseerd doordat steeds maar ouder worden, ook (stervens)duur is, wordt hierbij vergeten.

Dat de maatregelen de staatskas spekken, zijn ze echter zeker niet vergeten. En of we minder ziek worden, moet ook nog blijken. Ik persoonlijk word doodziek van de betutteling en bemoeizucht van deze overheid.

Pierre van de Leur, Cuijk