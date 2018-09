Russen nemen Amerikaanse astronauten niet meer mee

Het contract loopt in april af en zal waarschijnlijk niet verlengd worden.

De Amerikanen betaalden dit jaar 81 miljoen dollar per astronaut voor een plekje in de Russiche Soyuz-ruimtevoertuigen, tien jaar geleden ging dit nog om ruim 20 miljoen dollar per plek. Het spaceshuttleprogramma van de Verenigde Staten eindigde in 2011.

De Amerikanen denken volgend jaar zelf astronauten naar het ISS te kunnen vervoeren. Ze zouden hiervoor een SpaceX Dragon-capsule gaan gebruiken.