Rutte: uitzetting Lily en Howick doorzetten

„Alstublieft, breng ons niet naar een weeshuis”, deden Howick en Lily gisteren een wanhopige oproep aan Koning en kabinet om uitzetting naar Armenië te voorkomen. Maar de kinderen hoeven helemaal niet per se naar een weeshuis, het kabinet heeft altijd de intentie gehad om de kinderen met hun moeder te herenigen. En dat is nog steeds het geval. Dat zei premier Rutte vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad in Den Haag, waar door de lobby en de brief van de kinderen ook veel vragen over de zaak leven.

Rutte herhaalde daarmee eigenlijk wat staatssecretaris Harbers (Asiel) vorige week al zei, en wat in de laatste rechtszaak bij de Raad van State van de twee kinderen uitgebreid is besproken. De rechters oordeelden vorige week dan ook dat zij mogen worden uitgezet naar Armenië. Activisten van onder meer Defence for Children bestoken sindsdien samen met de kinderen allerhande media met het verhaal dat Howick en Lily worden uitgezet naar een weeshuis.

Dat weeshuis kwam ter sprake omdat de moeder tegen onder meer de Raad voor de Kinderbescherming heeft aangegeven dat het psychisch slecht met haar gaat. Ze zou zoveel stress van de uitzetting hebben gehad, dat ze niet voor haar kinderen zou kunnen zorgen. De Raad voor de Kinderbescherming schreef dat ook in een rapportage, maar tijdens de rechtszaak bleek dat aan deze bewering geen enkel onderzoek ten grondslag ligt. Moeder Armina weigert namelijk met medici over de vermeende problemen te spreken.

Vaag

Waarom ze niet voor de kinderen zou kunnen zorgen, blijft vaag. Opvallend is dat de kinderen voor het proces nog tegen de NOS zeiden dat ze niet terug willen, omdat de Armeense overheid niets voor ze zou regelen. Maar daarover heeft Nederland afspraken gemaakt met het land. Onder meer over plaatsing in een weeshuis, als moeder er echt zo slecht aan toe zou zijn.

De Dienst Terugkeer en Vertrek neemt dat verhaal namelijk niet heel serieus, bleek tijdens de zitting. De landsadvocaat toen: „Ze belt dagelijks meermaals met haar kinderen, en bemoeit zich ook vanuit Jerevan nadrukkelijk met de opvoeding.” In haar sociale omgeving in Nederland werd ze bovendien een voorbeeldige moeder genoemd.

Nadat de Raad van State vorige week vrijdag oordeelde dat ook Howick en Lily naar Armenië mogen worden teruggestuurd, zijn die feiten steeds meer naar de achtergrond verdrongen. De mensen in hun omgeving, die ook al bij de politieke rel rond de Angolees Mauro betrokken waren, doen nu voorkomen alsof de uitzetting een enkeltje weeshuis is.

„Als moeder ze op het vliegveld op komt halen, gaan ze gewoon met haar mee naar huis”, zei een woordvoerder van Harbers meteen na het vonnis. In Armenië mogen ze een nieuwe procedure afwachten, een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

Ouderlijke macht

Dat de kinderbescherming ook niet uitsluit dat moeder spontaan opknapt van gezinshereniging, blijkt uit het feit dat Armina niet ontheven is uit de ouderlijke macht. Over dergelijke maatregelen heeft de Raad voor de Kinderbescherming wel nagedacht, vertelde een van de onderzoekers na afloop van de zitting. „Maar dat vinden we niet in het belang van de kinderen. Want dan zouden ze bij een uitzetting meteen in het weeshuis komen. Nu kunnen ze terug naar hun moeder.” De bewering dat deze kinderen naar het weeshuis gestuurd zullen worden helpt dus bij de lobby voor een Nederlandse verblijfsvergunning, waarbij het cynisch genoeg helpt als het publiek de kinderen nóg zieliger vindt dan ze al zijn. Maar veel wijst er dus op dat de kinderen gewoon naar hun moeder kunnen.

De kinderen lijken ook nog eens valse hoop te krijgen door de activisten om hen heen. Een uitspraak van Harbers die zei dat het niet voor de hand ligt om de kinderen alsnog een vergunning te geven, werd door hen op tv uitgelegd als dat er toch een kleine kans is. Terwijl mensen die vaker met dit bijltje hakken, zoals de advocaat en de asielactivisten om de kinderen heen, precies kunnen weten wat de staatssecretaris wilde zeggen: dat gaat dus niet gebeuren. In Den Haag werd ook verbaasd naar die uitleg gekeken. Er viel gisteren te horen dat Harbers bij zijn uitlatingen blijft, waarin hij duidelijk maakte allerminst geneigd te zijn om de kinderen via een andere route een vergunning te geven.