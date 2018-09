Blok spreekt Turkse minister

In maart vorig jaar kwam de relatie in zwaar weer nadat Nederland had geweigerd enkele Turkse bewindslieden toe te laten om hier campagne te voeren. Daarop liet de regering in Ankara weten dat de Nederlandse ambassadeur niet meer welkom was.

Er is volgens een woordvoerder van Blok gesproken over actuele kwesties en de uitwisseling van de ambassadeurs. Dat laatste duurt vermoedelijk nog even. Als dat eenmaal zover is, zal Blok op bezoek gaan in Turkije.

Het Nederlandse kabinet had onlangs nog kritiek op het voornemen van Turkije om in Nederland weekendscholen te openen. Ook het Turkse militaire optreden in Syrië valt hier slecht. Daarnaast is er scherpe kritiek op de mensenrechtensituatie in Turkije.