Verdachte moord op politieman Spa langer vast

De raadkamer van de rechtbank in Verviers verlengde de voorlopige hechtenis van Yvo T. Ⓒ AFP

VERVIERS - De Nederlander die wordt verdacht van de moord op een politieman in het Belgische Spa blijft voorlopig in de cel. De raadkamer van de rechtbank in Verviers verlengde de voorlopige hechtenis van Yvo T. vrijdag met een maand, laat het Openbaar Ministerie weten. Het parket gaf geen details over de beraadslaging.