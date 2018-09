243 leerlingen VMBO-Maastricht hangen vlag uit

Het VMBO-Maastricht raakte eind juni in opspraak toen naar buiten kwam dat hun school heeft geblunderd met de eindexamens van 353 leerlingen. Hun eindexamens werden ongeldig verklaard. Voor het gros van de gedupeerden werden speciale op maat gemaakte hersteltoetsen gemaakt en een zomerschool ingesteld.

Het heeft ervoor gezorgd dat 243 vmbo’ers nu alsnog hun papiertje hebben, 42 eindexamenleerlingen hadden die half juli al op zak. Twintig leerlingen zullen hun examenjaar echt opnieuw moeten doen. Er zijn ook een paar vmbo’ers die besloten hebben om geen hersteltoetsen te maken, of een opleiding zijn gaan doen waar geen vmbo-diploma voor nodig is.

Minister Slob feliciteert de nieuwe zwik geslaagden. „Voor hen en hun ouders komt er een eind aan een zomer vol onzekerheden. Ik hoop dat zij nu alsnog met trots naar hun behaalde resultaten kunnen kijken en met plezier verder kunnen met hun vervolgopleiding.”

Naar hoe het examengeblunder heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzoek gedaan, onder andere door de onderwijsinspectie. De Auditdienst Rijk controleert op zijn beurt of de onderwijsinspectie in het voorval geen steken heeft laten vallen. In de Tweede Kamer wordt het vreemd gevonden dat de misère niet eerder bij de inspectie in beeld is gekomen.

Boosheid

Bij eindexamenleerlingen zit nog veel boosheid. Dat zei interim-bestuurder Jan Rijkers van VMBO Maastricht vrijdag na het bellen van leerlingen die hun diploma alsnog hebben gehaald.

„De boosheid is nog niet weg bij iedereen. Daar is meer voor nodig”, zei Rijkers bij de schoolpoort, waar geslaagde leerlingen vanaf 17.00 uur hun diploma kunnen ophalen. „Die gesprekken verliepen niet altijd vrolijk”, zei Rijkers. „Er blijft boosheid en frustratie. We kunnen niet alle boosheid weghalen bij de leerlingen die zo lang op hun diploma moesten wachten.”

Als pleister op de wonde organiseert de school later dit jaar een feestje voor de geslaagden.