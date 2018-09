Ceremonie Willems-Orde op Binnenhof begonnen

Majoor-vlieger Roy de Ruiter krijgt de onderscheiding voor zijn optreden in Afghanistan tussen 2007 en 2009. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Onder toeziend oog van onder anderen premier Mark Rutte is op het Binnenhof in Den Haag de plechtigheid begonnen voor de uitreiking van de hoogste dapperheidsonderscheiding, de Militaire Willems-Orde. Majoor-vlieger Roy de Ruiter krijgt de onderscheiding voor zijn optreden in Afghanistan tussen 2007 en 2009. Hij vloog daar in een Apache gevechtshelikopter.