Hij wordt gebruikt waarvoor hij is geboren. De McLaren 720S wordt door Apex Nürburg ingezet als taxi op het beroemde en veeleisende Duitse circuit Nordschliefe. De sportwagen gaat dagelijks volgas over de baan. Hoe groot is de slijtageslag? In de nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes legt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen het uit.