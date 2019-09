En nu jij... Deze studente fietst 122 km/h

Dat deed Bas op een aerodynamische ligfiets die door een gezamenlijk studententeam van de TU Delft en de VU in Amsterdam is ontwikkeld.

„Ik ging harder dan auto’s normaal op deze weg mogen rijden”, liet Rosa Bas in een verklaring weten. Het oude snelheidsrecord voor vrouwen stond op 121,8 kilometer per uur. Dat was in 2010 gevestigd door een Franse ploeg.

De Nederlandse studenten doen mee aan de World Human Powered Speed Challenge. Die snelheidswedstrijd wordt gehouden op een 10 kilometer lange rechte weg. Die ligt op 1400 meter hoogte, waar weinig luchtweerstand is. De wedstrijd duurt nog een paar dagen. Daarin zullen andere teams proberen het Delftse wereldrecord te breken.

De snelheid van Rosa Bas is geen absoluut record. Vorig jaar behaalde de Amerikaanse Denise Mueller-Korenek een snelheid van 296 kilometer per uur op de fiets, maar dat deed ze in de slipstream van een auto die voor haar reed.