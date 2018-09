Medewerker tbs-kliniek verdacht van drugshandel

Vorige maand werd volgens de woordvoerder opnieuw een schaar gevonden bij opgevoerde controles in de kliniek. Die controles zijn op last van de inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd aangescherpt. Dat gebeurde na de dood van 25-jarige medewerker van de tbs-kliniek, vorig jaar februari. Hij overleed aan de verwondingen die hij had opgelopen door een aanval met een schaar door een patiënt.

Eerder al bleek een patiënt in drugs te handelen en vorige week stichtte een patiënt brand. „Het betreft hier een optelsom aan incidenten die het gevolg is van regelmatige en frequentere controles”, zegt de woordvoerder. Hij benadrukt dat de schaar niet gevonden is in de gesloten afdeling van de tbs-kliniek. „Maar de schaar had daar niet mogen zijn.”