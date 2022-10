’Dood meisje in koffer verkracht en vermoord’: verdachte dakloze vrouw (24) nam mogelijk wraak

Dahbia B. werd zaterdagochtend aangehouden in de Parijse voorstad Bois-Colombes en werd maandag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. De 24-jarige vrouw van Algerijnse afkomst zou over straat zwerven en maakte een verwarde indruk op degenen die haar vrijdagmiddag tegenkwamen op straat.

De dakloze is die middag gezien op beelden van een bewakingscamera in de hal van de flat waar Lola woont. De vrouw lijkt het 12-jarige meisje te wenken en daarna verdwijnen ze allebei. De ouders van de tiener slaan alarm, omdat hun dochter nooit uit school is gekomen.

Dahbia B. is later die middag door meerdere voorbijgangers gezien op straat. Ze had twee koffers bij zich, een kleine en een grotere. Daar zaten bloedvlekken op en getuigen roken een sterke chloorlucht.

’Orgaanhandel’

Le Journal du Dimanche wist te melden dat een buurtbewoner door haar was gevraagd een ’zware doos’ te dragen. Hij weigerde, omdat hij zag dat er een bebloed stuk stof in zat. Zij bood hem ’geld uit de orgaanhandel’ en nam uiteindelijk een Uber. Waar die uitspraak naar verwijst, is nog niet duidelijk. Politiebronnen laten weten dat het mogelijk om een ’gratuite daad’ van een randfiguur gaat.

Vrijdagavond laat wordt het verminkte lichaam van Lola gevonden in een koffer. Ze had een grote wond aan haar keel. Ook waren er inscripties in haar huid gekerfd. Uit autopsie is gebleken dat ze om het leven is gekomen door verstikking.

Le Parisien meldt dat Dahbia B. een van de personen is die nog vastzitten. De verdachten zijn van Algerijnse afkomst en tussen de 23 en 43 jaar oud. Ook de zus van de vermeende hoofdverdachte is aangehouden. Dahbia logeerde een paar dagen bij haar zus in het gebouw waar Lola met haar ouders woonde.

Maandag was het de eerste schooldag na het drama. De klasgenoten van Lola kregen psychologische steun. Op haar vaste plaats in de klas lagen bloemen.