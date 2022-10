Franse justitie: dode meisje in koffer is verkracht en vermoord

De vrouw wordt gezien als hoofdverdachte. Zij zou op beelden van beveiligingscamera's te zien zijn met Lola en sleepte ook met een grote koffer bij het pand waar het meisje woonde. De man zou de bestuurder zijn van de auto waar de koffer vermoedelijk in is gelegd.

Ontvoering

Lola werd vrijdagnamiddag als vermist opgegeven nadat ze niet was thuisgekomen. De politie kwam snel in actie, omdat er aanwijzingen waren die op een ontvoering wezen. De vader van Lola, die conciërge en bewoner is van het pand, had namelijk op bewakingscamera's gezien dat ze die middag wél in het pand was teruggekeerd.

Het levenloze meisje werd aan het einde van de avond door een dakloze gevonden in een koffer vlakbij haar woning. Ze had tape over haar gezicht en is gestikt, aldus de autoriteiten. Ook had het meisje steekwonden.

In het onderzoek zijn zes mensen aangehouden. Vier van hen zijn vrijgelaten.