Bomaanslag doodt separatistenleider Donetsk

Tijdens een MH17-herdenking in Grabovo, Oekraïne. Ⓒ ANP

Kiev - De leider van de separatisten in Oost-Oekraïne, Aleksandr Zachartsjenko, is in het centrum van Donetsk door een aanslag om het leven gekomen. Volgens de lokale media was een bom geplaatst in een café-restaurant, een paar honderd meter van zijn huis. Zachartsjenko kwam vaak in die zaak. Behalve hij zouden nog vijf andere gasten zijn gedood, onder wie een kind.