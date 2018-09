Mogelijk geweer liquidatiepoging gevonden

AMSTERDAM - De politie heeft in een woning in de Amsterdamse wijk Slotermeer een geweer gevonden dat mogelijk is gebruikt bij een liquidatiepoging in het Westelijk Havengebied dinsdag. Daarbij werd een medewerker van een spyshop mishandeld met het vuurwapen, mogelijk nadat het wapen niet was afgegaan. Op het geweer zijn bloedsporen gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad het gebruikte wapens is, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.