Maatregelen tegen ebola-uitbraak werken

AFP Ⓒ Artsen in Congo (foto ter illustratie).

GENÈVE - De pogingen om de uitbraak van ebola in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo te beteugelen lijken succes te hebben. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag gezegd, hoewel de gegevens nog zorgvuldig moeten worden geanalyseerd en het gevaar van besmetting nog zeker niet is geweken.