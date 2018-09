Proeven: eenhoorn-ijs is nu een ding

Het ijsje is verpakt in lichtpaars glitter papier. Het ijs zelf ziet er misschien nog wel mooier uit! Een mengelmoes van paars en roze ijs met chocolade balletjes, maakt samen de UniCornetto.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de smaak van het ijsje is, maar het ziet er in ieder geval uit om op te eten.

Vakantie

Helaas is het ijs alleen nog maar in Thailand verkrijgbaar, maar een mooi excuus om binnenkort een trip naar de zon te boeken.