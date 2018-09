Zo hee, daar werd mijn liberale levensovertuiging even danig op de proef gesteld. Ik dank De Telegraaf voor het nieuwtje dat mij deed besluiten het kamp der vrijzinnigen vooralsnog trouw te blijven. Anders was ik nu dolende geweest, wanhopig zwervend over een dorre, ijskoude steppe waar het politieke kompas immer op tilt slaat.