Amsterdam - Het VMBO Maastricht heeft wederom fouten gemaakt bij de examenkandidaten. 250 vierdejaars zouden vandaag horen of ze alsnog geslaagd waren, maar enkelen kregen helemaal geen telefoontje van de school of te laat. Ook stonden op sommige diploma’s verkeerde cijfers of benamingen.