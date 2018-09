Apache-held steeg boven zichzelf uit

Koning Willem-Alexander slaat op het Binnenhof in Den Haag voormalig vlieger Roy de Ruiter tot ridder. Ⓒ Foto ANP

Den Haag - Nederland is een ridder Militaire Willems-Orde rijker. Voormalig Apache-vlieger Roy de Ruiter kreeg de onderscheiding vrijdag vanwege uitzonderlijke moed getoond in Afghanistan. Dat gebeurde deels tijdens missies waarvoor landmachtcollega Gijs Tuinman al geridderd is.