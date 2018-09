Xi Jinping haalt teugels weer aan

President Xi Jinping heeft de wind er weer onder na een onrustige zomer. Ⓒ Getty Images

De Chinese president Xi Jinping mag dan oppermachtig lijken, uitgerekend in zijn eigen land kreeg hij het de afgelopen maanden flink te verduren. In het buitenland was er weliswaar weinig van te merken, maar in Peking werkte Xi keihard om de kritiek op zijn regering in de kiem te smoren.