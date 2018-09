Lief: Spek en Lapje zoeken een nieuw huis

Volgens de Facebookpagina van Regionaal Dierenopvangcentrum Ravenstein zijn Spek en Lapje zijn al vanaf hun geboorte samen. Lapje is een gecastreerd mannetje en Spek is een vrouwtje.

Bij het dierenopvangcentrum worden allerlei dieren opgevangen, behalve honden en katten. Voornamelijk landbouwdieren komen bij het centrum terecht: „Soms worden ze afgestaan, maar meestal dumpen de eigenaren ze in een bos of gewoon langs de weg,” aldus Rens van Lieshout, eigenaar van het dierencentrum, in gesprek met Omroep Brabant.

Oproep doet het goed

De oproep van het dierencentrum in Ravenstein doet het goed op sociale media en de boodschap dat de zwijntjes een nieuw huis zoeken, wordt volop gedeeld. Ook is er een aantal kandidaten dat zich heeft gemeld als potentiële nieuwe eigenaar.

De toekomstige eigenaar moet wel rekening houden met een aantal punten. Er moet genoeg tijd en ruimte zijn om met Spek en Lapje te knuffelen.