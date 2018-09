Laat die Britt maar rijden

Britt Dekker op haar paard Kingsley Eve tijdens het NK Dressuur voor amateurs. Ⓒ ANP

Realityster Britt Dekker is een fenomeen in Nederland vanwege haar ongefilterde en naïeve opmerkingen. Maar in de wereld van de paardensport heeft ze een heel ander imago. Ringmeester Patrick van Leeuwen: „Ze is serieus, deskundig en maakt echt kans om het Nederlands Kampioenschap Dressuur te winnen.”