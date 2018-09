Ontsnapte aap Diergaarde Blijdorp weer terecht

Archieffoto; niet de aap uit het verhaal.

ROTTERDAM - De jonge kuifmakaak die vrijdagmiddag de benen nam en ontsnapte uit zijn verblijf in Diergaarde Blijdorp, is weer terecht. Zijn verzorgers hadden een dikke tak neergelegd als brug naar het eiland in het Aziatisch moerasgebied. Na een uurtje durfde het aapje over te steken.