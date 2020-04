Natuur in Alteveer en Mensingebos in vlammen op

De brandweer kijkt met drones of er op bepaalde plekken nog brand woedt. Zowel een deel van het bos als een deel van het heidegebied stond in brand. Hoeveel natuur er verloren is gegaan, is nog niet bekend. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Het bos ligt bij Alteveer in de gemeente Noordenveld, in de kop van Drenthe. Een sterke brandlucht hing zondagavond nog steeds in dorpen als Roden, Nietap en Leek en mensen moeten hun ramen en deuren gesloten houden.

Noordenveld roept mensen op thuis te blijven en niet te gaan kijken naar de brand. „Voor uw en onze veiligheid verzoeken wij iedereen om niet naar de plek van de brand te komen, de hulpdiensten de ruimte te geven en om zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden en afstand te bewaren”, zo twittert de gemeente.

De brand bij Alteveer zorgt voor een flink zwartgeblakerd stuk bos. Ⓒ De Vries Media

Ook aan de Melkweg in Alteveer, eveneens Drenthe, brandde de natuur. De Veiligheidsregio sprak van een ’grote brand’ en ooggetuigen zagen meerdere brandweereenheden. „Blijf uit de rook, geef hulpdiensten de ruimte”, aldus de Veiligheidsregio. Na enkele uren werd het sein ’brand meester’ afgegeven, hoewel rond 20.00 uur nog werd nageblust.

Schiedam

In het oosten van ons land heerst de grootste droogte. Elders in het land zouden er kleine brandjes zijn geweest. Zo moest de brandweer uitrukken naar de Talmalaan in Schiedam waar, zo lijkt het, een brand in struiken veel schade aanrichtte aan een flat. Wat de oorzaak is van die brand, is niet duidelijk.