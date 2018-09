Geordie Greig Ⓒ Foto Hollandse Hoogte / REX by Shutte

LONDEN - September begint met goed nieuws voor premier Theresa May. Paul Dacre, de gevreesde hoofdredacteur van The Daily Mail, heeft zijn biezen gepakt. Hij wordt opgevolgd door Geordie Greig, tot vorige maand hoofdredacteur van zusterkrant The Mail on Sunday.