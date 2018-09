Pakistan viert bakzeil Wilders

In Islamabad werden portretten van Geert Wilders verbrand. Ⓒ foto EPA

Islamabad - In Pakistan hebben duizenden aanhangers van de streng islamitische partij TLP uitbundig feestgevierd nadat bekend was geworden dat Geert Wilders zijn plan voor een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed had ingetrokken. De Pakistaanse minister van Informatie, Fawad Chaudry, sprak van een ’grote overwinning’: „Leve de profeet!”