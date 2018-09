Radicaal rechts bolwerk

Karl Marx kijkt in Chemnitz op de achtergrond toe hoe demonstranten ’buitenlanders eruit!’ scanderen. Ⓒ AFP

CHEMNITZ - De Duitse zangeres Lydia zingt het trots: „Saksen! Mijn heimat die altijd lacht, waar er van de Lausitz tot het Erzgebergte altijd een geile party is. Alleen in Saksen. Alles wat uit Saksen komt is wonderbaarlijk!” Maar de laatste tijd blijkt wederom dat de zuidoostelijke deelstaat een broeinest van rechts-extremisme is.