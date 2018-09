Steekpartij Amsterdam CS mogelijk terreurdaad, dader is 19-jarige Afghaan

,,Met de Duitse autoriteiten is intensief contact over de achtergronden van deze verdachte”, zegt de gemeente in een verklaring. ,,Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt niet dat de slachtoffers bewust of met een duidelijke aanleiding zijn uitgekozen.”

Burgemeester Halsema heeft middels het persbericht laten weten mee te leven met de slachtoffers en hun naasten. Ook heeft ze grote waardering voor het snelle en professionele optreden van de politie, openbaar ministerie en de medewerkers van de NS. Eerder op de dag bracht ze een bezoek aan het station en sprak ze met personeel van de NS, ondernemers en winkelpersoneel.

’Dreigingsniveau onveranderd’

Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zei dat de bekendmaking geen gevolgen heeft voor het dreigingsniveau in Nederland. ,,Die blijft staan op 4, op een schaal van 5. Daar komt geen verandering in.”

Volgens minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus is het onderzoek naar de steekpartij in volle gang. ,,Goed contact met lokale driehoek Amsterdam en NCTV. Alle scenario's worden opengehouden, waaronder een terroristisch motief”, twitterde hij.

Een woordvoerder van de politie wilde niet zeggen of er in Amsterdam sprake is van opschaling van veiligheidsmaatregelen wegens de gebeurtenis. ,,Daarover doen wij nooit uitspraken.”

De slachtoffers zijn, net als de verdachte, naar het ziekenhuis vervoerd. De twee slachtoffers verkeren volgens de gemeente buiten levensgevaar. De verdachte raakte gewond aan zijn onderlichaam. De Afghaan verblijft onder politiebewaking in het ziekenhuis en wordt over zijn motief verhoord door de politie.

Ⓒ ANP

De steekpartij vond vermoedelijk plaats bij spoor 4 en 5. Volgens omstanders moesten alle reizigers na het incident het station verlaten. Het treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd.

