Frustratie om beperking dna-onderzoek

Landgraaf - Pieter Pongs is ervan overtuigd dat de moord op zijn vrouw Isabelle kan worden opgelost. Maar dat het celmateriaal dat werd verkregen tijdens het grote dna-onderzoek in Landgraaf, in de zoektocht naar de moordenaar van Nicky Verstappen, niet mag worden vergeleken met het dna dat bij haar lichaam werd gevonden, vindt Pongs onverteerbaar.