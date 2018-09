Zaak-Nicky Verstappen maakt veel los bij nabestaanden onopgeloste moorden

Wicky van der Meijs: „Ik dacht altijd dat een gigantisch team op de zaak van mijn vader zat.” Ⓒ Amaury Miller

Van zeker duizend moorden in Nederland is onzeker of ze ooit worden opgelost. Het is ondraaglijk voor de nabestaanden. Wicky van der Meijs hamert erop dat er veel meer moet worden gedaan om verdachten voor het hekje te brengen en is een petitie begonnen om ’Den Haag’ tot actie te dwingen.