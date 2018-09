Emoties rond moord op echtgenote komen terug bij Pieter Pongs

Isabelle Pongs werd vermoord in haar brillenwinkel.

LANDGRAAF - De vreugde is groot bij Pieter Pongs na de mogelijke ontknoping in de zaak van Nicky Verstappen. De niet meer verwachte ontwikkeling in de Limburgse zaak brengt nieuwe hoop dat ook de moord op zijn vrouw Isabelle, veertien jaar geleden, alsnog kan worden opgelost.