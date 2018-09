’Veiligheidsprocedures niet juist uitgevoerd’

Stegeman maakte donderdag bekend dat het programma Undercover in Nederland erin geslaagd is een legerplaats in Oldebroek op te komen. Uiteindelijk slaagde het programma erin een nepbom achter te laten in de eetzaal. Vrijdag was de uitzending.

Daarin was te zien hoe een medewerker van het programma, die zich voordeed als militair, via een interne militaire vervoersdienst het terrein kan betreden. Zonder dat hij zichtbaar een defensie- of toegangspas draagt. Defensie zegt dat personeel gewezen is op de procedures. „We nemen de zaak in onderzoek en treffen waar nodig aanvullende maatregelen.”

Eerdere ophef

In 2008 zorgde Stegeman voor ophef door binnen te dringen op militair vliegveld Woensdrecht en daar dichtbij de gevechtsvliegtuigen te komen. Op de kazerne in Havelte wist hij zelfs met een legervoertuig van het terrein af te rijden. Ook wist hij, gehuld in camouflagekleding, de militaire basis Oirschot binnen te komen.