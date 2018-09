Swingend afscheid van soulkoningin Aretha Franklin

Met optredens van onder anderen Ariana Grande was de uitvaart van Aretha Franklin een swingende show. Ⓒ Getty Images

De uitvaart van Aretha Franklin in Detroit vrijdag was een ruim zeven uur durende swingende ode aan de Queen of Soul. De dagen voorafgaand aan de ongekende show, want zo kon dit vaarwel gerust genoemd worden, werd de diva meerdere keren in haar kist omgekleed; van een kersenrode jurk met dito pumps tot een blauwe outfit met bijpassende stiletto’s, en tenslotte een rosé-gouden creatie. Geen bandje met een krasserig Waarheen, waarvoor, maar live optredens van sterren als Stevie Wonder en Ariana Grande.