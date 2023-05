Premium Het beste van De Telegraaf

Man (35) sterft aan overdosis terwijl omstanders op zijn gezicht tekenen en filmpjes maken

OUDSBERGEN/PEER - Tijdens een drugsfeestje vorig jaar in een woning in het Belgische Peer is een 35-jarige man om het leven gekomen door een overdosis. Terwijl hij in coma lag, tekenden andere aanwezigen zijn gezicht vol en plaatsten ze filmpjes van het slachtoffer op sociale media. Zes verdachten moeten zich nu voor de rechter verantwoorden, de meesten voor nalatigheid.