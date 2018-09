De publieke omroep doet zichzelf tekort

Een manager in het bedrijfsleven zou bij een kleiner budget besluiten om minder hooi op zijn vork te nemen. Bij de publieke omroep lijkt het andersom te werken. De organisatie moet komend jaar met minder geld haar kwalitatief hoogstaande programmering waarborgen, maar gaat tegelijk miljoenen uitgeven op internet. Volgens de NPO bereikt het daar mensen die niet of nauwelijks meer naar televisie kijken. En omdat de publieke omroep er voor iedereen is, meent ’Hilversum’ dat het de niet-kijkers dan maar op een andere manier moet bereiken.