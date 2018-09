Ruziënd gooien Duitsers schroom af

Duitsland begint een gewoon land te worden. Het nationale voetbalelftal wordt niet meer automatisch iedere keer kampioen, de politiek leider Merkel staat mijlenver van de gewone man af, extreem rechts domineert in de oppositie, het is niet meer ongewoon om met de Duitse vlag te zwaaien, men is het gezeur over het Nazi-verleden meer dan zat, er is discussie of vluchtelingen en migranten nog wel welkom zijn, er zijn onfrisse demonstraties zoals in Chemnitz, de oppermachtige auto-industrie loog en bedroog in dieselgate, de solidariteit is verdwenen, niet iedereen loopt meer blind achter de EU aan, een komisch boek over Hitler ’Er ist wieder da’ werd een bestseller en het Duitse leger moet weer een rol van betekenis gaan spelen. Dat laatste overigens wel in nauwe samenwerking met de Fransen. Helemaal voorop lopen met een leger, dat gaat de Duitsers met nog enig historisch besef te ver.