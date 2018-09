Chris Beemer belandde in de klauwen van de Ghanese automaffia

Op de binnenplaats van Interpol staat de dure Mercedes van Chris.

Vervoersondernemer Chris Beemer werd in 2016 slachtoffer van een bende autodieven. In augustus vorig jaar publiceerde De Telegraaf het bizarre verhaal over zijn in Hilversum verduisterde Mercedes, die plotseling opdook bij een autopoetsbedrijf in Ghana. Na maatschappelijke verontwaardiging, leek een terugkeer van de limousine nabij. Maar een jaar later staat Chris’ auto nog altijd in West-Afrika. Tijd om met hem af te reizen naar een land waar autodieven kennelijk onaantastbaar zijn.