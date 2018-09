Wooncentrum Wormerveer ontruimd na brand

Ⓒ AS Media

WORMERVEER - Wooncentrum De Amandelbloesem in Wormerveer is in de nacht van vrijdag op zaterdag ontruimd nadat in het pand brand had gewoed. Volgens de brandweer zijn ongeveer tachtig mensen geëvacueerd. Waar ze terechtkunnen en of ze later in de nacht naar huis kunnen wordt onderzocht.