’Stadionplein definitief niet vernoemd naar Cruijff’

Het Stadionplein in Amsterdam-Zuid. Ⓒ RICHARD MOUW

Amsterdam - Het plan om het Stadionplein in Amsterdam naar Johan Cruijff te vernoemen, is van de baan. Het stadsbestuur gaat op zoek naar een andere locatie omdat het plein door een ‘opeenstapeling van slordigheden en onhandige formuleringen’ bij de naamswijzigingsprocedure ‘als eerbetoon voor Cruijff ongeschikt is geworden’.