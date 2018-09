Drie tieners omgekomen bij auto-ongeluk

De vijf inzittenden reden in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Sportlaan met hun auto tegen een lichtmast. Volgens de politie werden door de klap enkelen van hen uit de auto geslingerd. De drie jongens werden door omstanders gereanimeerd, maar hun verwondingen waren zo ernstig dat zij op de plaats van het ongeluk overleden.

Het is nog niet duidelijk wie de auto bestuurde. Naar de toedracht wordt nog onderzoek gedaan. Bij de gewonden is bloed afgenomen voor onderzoek.

Voor de vele omstanders die na het ongeluk hulp verleenden, werd in de nabijgelegen sporthal Veerburg een opvanglocatie geregeld. Daar was de verslagenheid groot, zegt Pieter Boontjes, exploitant van de horeca in Veerburg. Hij werd midden in de nacht gebeld om hulpverleners, familieleden en ooggetuigen op te vangen, zo'n veertig mensen bij elkaar. ,,Het gebeurde hier bijna recht voor de deur. De mensen waren in shock, wisten zich geen houding te geven. Sommigen hebben geholpen met reanimeren.''